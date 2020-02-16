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مجهولون أحرقوا إطارات ونفايات في خراج عاصون في الضنية

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أفادت معلومات صحافية بأن مجهولين أقدموا على إفراغ حمولة شاحنة من إطارات السيارات المستعملة و​النفايات​، في محلة ​داريا​ الواقعة في خراج بلدة عاصون في ​الضنية​، وإضرام النار فيها، مما أدى إلى تشكل سحابة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.

وشكا سكان البلدة وجوارها من الحريق، وآثاره السلبية على الصحة، ودعوا السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير لمعاقبة المرتكبين ومنع تكرار هكذا أمور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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