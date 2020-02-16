أفادت معلومات صحافية بأن مجهولين أقدموا على إفراغ حمولة شاحنة من إطارات السيارات المستعملة والنفايات، في محلة داريا الواقعة في خراج بلدة عاصون في الضنية، وإضرام النار فيها، مما أدى إلى تشكل سحابة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة.
وشكا سكان البلدة وجوارها من الحريق، وآثاره السلبية على الصحة، ودعوا السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير لمعاقبة المرتكبين ومنع تكرار هكذا أمور.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون أحرقوا إطارات ونفايات في خراج عاصون في الضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.