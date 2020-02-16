ادرعي: لماذا لا يرفع مجسمًا للمخترع اللبناني الصباح الذي وصل للعالمية

تساءل المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي، في تصرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "حول خلفيات رفع تمثال لقائد ​فيلق القدس​ سابقاً ​قاسم سليماني​ في ​مارون الراس​ في جنوب ​لبنان​ الذي يفتقد للعديد من المعالم الثقافية اللبنانية وقد أغنى لبنان و​العالم​ بأدمغة خرجت من أرضه، ولماذا لا يرفع مجسمًا للمخترع اللبناني ​حسن كامل الصباح​ الذي وصل الى العالمية، وهو ابن النبطية"؟. إضغط للمزيد

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