ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​أنيس نصار​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حسنًا فعلت الـ"ميدل إيست" بالرجوع عن قرارها الأخير. سندفع بالعملة اللبنانية. الشعب ومصلحته قبل كلّ شيء".

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كانت هذه تفاصيل خبر نصار: حسنا فعلت الـ"ميدل إيست" بالرجوع عن قرارها الأخير فالشعب ومصلحته قبل كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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