مجهولون قطعوا أشجارا حرجية في خراج بينو في عكار

ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين قطعوا أشجار صنوبر وسنديان في مناطق الشربينات والطلعات وحرف شنة، في خراج بلدة بينو في عكار. وكشف عناصر دورية من مخفر قوى الأمن الداخلي في بينو، على أماكن التعديات وباشروا بالتحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين. وأشارت إلى أن عمليات قطع الأشجار، طالت مساحات اندلعت فيها حرائق كبيرة في الصيف الفائت.

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