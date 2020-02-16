الصايغ: فلنعترف أن وضعنا المالي لا يحتمل تسديد سندات اليوروبوند

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​​فيصل الصايغ​​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، الى انه "بعيداً عن الخطاب الشعبوي فلنعترف أن وضعنا المالي لا يحتمل تسديد سندات اليوروبوند ولا مفرّ من اعلان Moratorium ".

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