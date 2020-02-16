خريس: المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تضافر الجهود والعمل يدا واحدة

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​علي خريس​ أن "المرحلة الراهنة والدقيقة، التي تمر على بلدنا، تتطلب من الجميع، تضافر الجهود، والعمل يدا واحدة، لنعاود النهوض بهذا الوطن، الذي يتسع لنا جميعا".

وخلال رعايته افتتاح شركة هندسية في بلدة برج رحال في صور، رأى أن "​الحكومة​ التي نالت ثقة المحلس النيابي، مطلوب منها الكثير، في ظل ما نمر به من أزمة ضاغطة على كل الصعد".

وذكر أن "الجنوب الذي استطاع تحرير أرضه من رجس الاحتلال الإسرائيلي، بفضل مقاومته وجيشه وشعبه، قادر اليوم ومعه الوطن بأجمعه، التخلص من أزمته، بفعل الإرادات الصلبة لدى الناس، الذين ما بخلوا يوما، في رفد وطنهم بكل طاقاتهم، وهذا ما يتجلى اليوم، من خلال هذا الافتتاح الذي نشهده بعيدا عن ​الأزمة​ الضاغطة".

وأمل أن "يعود لبنان إلى سابق عهده، منارة للمنطقة، ونقطة هداية، وملتقى الأحرار والطامحين إلى مستقبل أفضل لأوطانهم".