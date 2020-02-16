شركة "الميدل إيست" تلغي مؤتمرها الصحافي

أعلنت دائرة العلاقات العامة في شركة ​طيران الشرق الأوسط​ "الميدل إيست"، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا أن تعقده الشركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد "لشرح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار قبض ثمن التذاكر بالدولار الأميركي".

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