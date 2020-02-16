ذبيان: القادة الشهداء أحياء في ضمائر ووجدان المقاومين الأحرار

أشار رئيس تيار "صرخة وطن" ​جهاد ذبيان​ الى أن "ذكرى الشهداء القادة هذا العام تأتي مكللة بعبق شهادة اللواء الشهيد المجاهد ​قاسم سليماني​، والشهيد القائد ​أبو مهدي المهندس​، ما يضيف قيمة وجودية جديدة الى هذه المناسبة التي تشكل محطة أساسية في عصر المقاومة والتحرير".

ولفت إلى أننا "إذ نستذكر الشهداء القادة السيد ​عباس الموسوي​ والشيخ ​راغب حرب​ والقائد الحاج ​عماد مغنية​ وعميد الأسرى المحررين، نؤكد بأن هؤلاء لا زالوا أحياء في ضمائر ووجدان المقاومين الأحرار الذين يكملون الدرب ويحفظون الوصية الأساس، ألا وهي حفظ السلاح من أجل المقاومة وتحرير الأرض".

وأوضح أنه "في ذكرى الشهداء القادة ها هو طيف اللواء قاسم سليماني يقف شاهدا وشهيدا على عظمة إنتصارات المقاومة وإنجازاتها على إمتداد جغرافيا الصراع والجهاد، وتبقى فلسطين بوصلة المقاومة وهدفها الذي لن يتبدل، حتى يأتي وعد الله وتتحرر الأرض وتعود فلسطين بقدسها وأقصاها حرة آبية، وعندها يتحقق وعد الشهداء القادة ومعهم كل المؤمنين بنصرالله ووعده المحتوم".