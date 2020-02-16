التحكم المروري: جريحان جراء حادث تصادم على طريق عام حاروف

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "سقوط جريحين جراء ​حادث تصادم​ بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​ على طريق عام حاروف بالقرب من ​سوبرماركت​ رمال". إضغط للمزيد

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