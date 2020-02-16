شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. انطلاق ثالث جلسات الحوار المجتمعي لـ"دعم مصر" حول قانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد ائتلاف دعم مصر ثالث جلسات حواره المجتمعي بشأن مشروع قانون الادارة المحلية، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

وقال النائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الهدف من عمل حوار مجتمعي حول قانون المحليات التوافق مع كافة الاتجاهات وخروج القانون بشكل يرضى الجميع، مضيفا أن القانون يضم 156 مادة، وهدفنا الرئيسي تطوير أداء الخدمات المحلية والارتقاء بها لأنها المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.

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وأشار القصبى ، إلى أن قانون المحليات سيعمل على الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، ولأول مرة سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية، متابعا :" الجدل حول مشروع قانون المحليات ظاهرة صحية، متسائلا :" ما مدى جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية؟ وهل تم تدريب كوادرها؟ وهل التوقيت مناسب؟".

وذكر أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب سيقضي القانون على أي فساد في المحليات وليس هناك أي شخص كبير على الدولة ومن سيتخذ اتجاه غير سليم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده.