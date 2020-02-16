شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. مناقشة 32 طلب إحاطة بالبرلمان لحل مشكلات بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 اجتماعات يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة 32 طلب إحاطة موجهة للحكومة بشأن مشكلات ومشروعات خدمية فى مختلف المجالات، بحضور محافظ بنى سويف، وممثلى عدد من الوزارات.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين هاشم، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط مركز سمسطا محافظة بنى سويف بالرغم من استيفاء المبنى لجميع الاشتراطات التى طلبتها وزارة الداخلية، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن، الأول: نقل ولاية قرية نجع العرب من الوحدة المحلية لأشمنت إلى الوحدة المحلية لبنى عُدى - مركز ناصر – محافظة بنى سويف، الثاني: تباطؤ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر فى اعتماد شارع المراكز الجديد بندر ناصر - مركز ناصر - محافظة بنى سويف، الثالث: استكمال رصف طريق قرية بهبشين الرابط بطريق ديمو مركز ناصر – محافظة بنى سويف، الرابع: رصف الطريق الرابط بين عزبة القيناوى وطريق الطراد بالشناوية مركز ناصر – محافظة بنى سويف.

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وتنظر اللجنة أيضًا، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب على أبو دولة، بشأن، الأول: تطوير وتحديث قصر ثقافة مركز ومدينة الفشن – محافظة بنى سويف، والثاني: سوء حالة مزلقان الفشن وتهالك كوبريى المحطة والإبراهيمية – محافظة بنى سويف، والثالث: تحديث وتطوير مزلقان سكة حديد الفنت وكوبرى الإبراهيمية خاصة وإنه تم إدراجه فى خطة 2017/2018، والرابع: إنشاء كوبرى على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن - محافظة بنى سويف، والخامس: إنشاء مشأية بقرية الكبش مركز الفشن – محافظة بنى سويف، والسادس: توسعة طريقى (بنى صالح – كمين تلت) (دلهانس – ستنرا) – محافظة بنى سويف، حيث تعتبر (طرق موت) لكثرة الحوادث عليها.

كما تواجه لجنة الإدارة المحلية محافظ بنى سويف وممثلى الحكومة، بطلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن، الأول: إنشاء كوبرى مشاه من مدخل بندر بنى سويف مارًا بترعة الإبراهيمية وخط السكة الحديد ليصل إلى مستشفى الصدر – محافظة بنى سويف، الثاني: بشأن إنارة طريق بنى سويف الفيوم الجديد "طريق دمو" الجزء من مدخل بندر ناصر وحتى محور عدلى منصور، والثالث: بشأن إنشاء مغذى على ترعة قشيشة بقرية دلاص مركز ناصر – محافظة بنى سويف، والرابع: بشأن تغطية جزء من مصرف نصرى بقرية طنسا الملق مركز ناصر – محافظة بنى سويف، والخامس: بشأن تغطية جزء من مصرف حين نامق بقرية الزيتون مركز ناصر – محافظة بنى سويف، والسادس: بشأن تغطية جزء من ترعة بوش العمومية بمركز ناصر – محافظة بنى سويف، والسابع: بشأن استغلال المساحات التى تمت تغطيتها من ترعة بوش العمومية لعمل حدائق ومتنزهات عامة بندر ناصر مركز ناصر – محافظة بنى سويف.