إصابة 14 طفلاً عقرهم حيوان في المنيا.. والأهالي: سلعوة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

عقر حيوان، اليوم الأحد، 14 طفلاً من قرية الريرمون بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام لإسعافهم.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز ملوي عن ورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، يفيد بوصول 14 طفلاً تعرضوا لإصابات متنوعة بين جروح وخدوش بالوجه واليدين والبطن والقدمين.

وبحسب التحريات فإن المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 أعوام و15 عامًا، هم: يوسف عادل حامد، ويوسف رمضان خلف، ويوسف محمد حجازي، ومحمد عبد العظيم أحمد، وأحمد حميدة عبد الحميد، ويوسف محمد عبد البديع.

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كما أصيب يوسف محمد عباس، وكريم إسماعيل علي، وأميرة نادي حامد، وعبد المالك ماهر عبد المالك، وعبد الله يحيي أحمد، وآية جمعة محمد، ومصطفى عادل مصطفى، وعائشة جمال عبد الغني، وجميعهم مقيمون بقرية الريرمون التابعة للمركز.

وبحسب الأهالي، فإن الحيوان الذي عقر أولادهم غير معروف لهم إلا أنهم سموه "سلعوة"، مشيرين إلى أنهم طاردوه حتى ترك القرية.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولى فريق طبي داخل مستشفى ملوي العام علاج الأطفال المُصابين بجرعات تطعيمية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.