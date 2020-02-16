محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (د ب أ)
أعلنت محطة إذاعة "راديو أوكابي" في الكونغو، اليوم الأحد، أن 30 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء حادث مروري عنيف في قلب البلاد.
وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع في العاصمة كينشاسا عندما داهمت شاحنة محملة بأحجار عند أحد التقاطعات المزدحمة، عدة سيارات ودراجات نارية، وقد أسفر الحادث أيضًا عن مقتل العديد من المارة.
ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد، وتحدث بعض شهود العيان عن حدوث خلل في مكابح الشاحنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 30 شخصًا جراء اصطدام شاحنة بعدة سيارات في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.