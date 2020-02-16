مقتل 30 شخصًا جراء اصطدام شاحنة بعدة سيارات في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (د ب أ)

أعلنت محطة إذاعة "راديو أوكابي" في الكونغو، اليوم الأحد، أن 30 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء حادث مروري عنيف في قلب البلاد.

وأوضحت الإذاعة، أن الحادث وقع في العاصمة كينشاسا عندما داهمت شاحنة محملة بأحجار عند أحد التقاطعات المزدحمة، عدة سيارات ودراجات نارية، وقد أسفر الحادث أيضًا عن مقتل العديد من المارة.

ولا يزال سبب الحادث غير معروف بعد، وتحدث بعض شهود العيان عن حدوث خلل في مكابح الشاحنة.