بومبيو : الإرهاب يهدد المصالح الأمريكية في إفريقيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم ، الأحد ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر السنغال حليفا أساسيا لها في محاربة الإرهاب الذي يؤثر على الدول الأفريقية وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بومبيو ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السنغالي في داكار نقلته قناة "الحرة" الأمريكية ـ : "إن الإرهاب يهدد المصالح الامريكية في أفريقيا".. مؤكدا أن السنغال حليف
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تدريب قوات حفظ السلام في أفريقيا .. مشيرا إلى أن واشنطن ستقدم الدعم لتحسين القطاع الصحي ومحاربة الأوبئة مثل الملاريا ، حيث تم خفض عدد الوفيات بسبب الأوبئة إلى حوالي 50 % .
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