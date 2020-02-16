قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه لا يمكن التخلي عن اتفاقيات سوتشي حول سوريا، داعيا لمواصلة المفاوضات حول التسوية، وفقاً لسبوتنك.
وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي: "بحسب وجهة نظرنا، لا يجب علينا التخلي عن اتفاقيات سوتشي، وعن هذه العملية. أود كثيرا أن تحترم الحكومة التركية تلك الاتفاقيات التم أبرمناها معا".
وتابع روحاني: "السيد أردوغان كان يركز دوما على قضيتين أساسيتين، هماوحدة سوريا، وسيطرة الحكومة السورية على كافة الأراضي".
كما أعرب روحاني عن أمله في مواصلة عملية أستانا للتسوية في سوريا، وأنه ينتظر عقد قمم جديدة لزعماء روسيا، وإيران، وتركيا بشأن سوريا.
يذكر أن تركيا أقامت 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق"اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.
وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وتمكن الجيش السوري من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يؤكد على أهمية اتفاقيات سوتشي ويدعو تركيا للإلتزام بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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