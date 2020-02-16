قالت إيطاليا اليوم الأحد إنها ستجلي مواطنين من سفينة سياحية ظهر بها عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي موضوعة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد إصابة 355 شخصا بالمرض على متنها، وفقاً لسبوتنك.
قال وزير الخارجية لويجي دي مايو على تويتر اليوم الأحد "قررنا أمس إرسال طائرة لإعادة هؤلاء الإيطاليين الخمس وثلاثين لبلادهم".
وفرض الحجر الصحي على السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في
ويوجد على متنها نحو 3700 شخص من الركاب وأفراد الطاقم، بحسب مانقلت "رويترز".
وقالت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا إنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تعلن إجلاء 35 من مواطنيها على متن السفينة المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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