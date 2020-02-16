الرئيس الإيراني: تلقينا رسائل من السعودية عبر عدة دول

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "تلقينا رسائل من السعودية عبر عدة دول من بينها باكستان والعراق"، وفقاً لسبوتنك.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قال روحاني في حوار معها: "إذا كانت السعودية مستعدة فإن القضايا العالقة ستكون قابلة للحوار". مضيفا: "لا يوجد مشكلة معقدة لا يمكن

حلها بين طهران والرياض واليمن أهم القضايا العالقة".

وتابع الرئيس الإيراني: "ظروف الحوار والتصالح مع السعودية ستكون أفضل بكثير في حال أوقفت عدوانها على اليمن". مضيفاً: "السعودية ارتكبت خطأ كبيرا في حربها على اليمن

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وكانت تعتقد أن الشعب اليمني سيستسلم في غضون أسابيع أو شهور".

وقال روحاني: "على السعودية أن توقف عدوانها على اليمن وتدفع تعويضا عن الخسائر الناجمة عن حربها للشعب اليمني". منوهاً إلى أن "حل الأزمة اليمنية يكون على يد اليمنيين أنفسهم".

وتابع الرئيس الإيراني: "السعودية عالقة في اليمن والشعب اليمني يتعرض لمجازر". مضيفاً أن "السعودية تبدي اهتماما بطريقة إنهاء الحرب على اليمن".