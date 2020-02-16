قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "تلقينا رسائل من السعودية عبر عدة دول من بينها باكستان والعراق"، وفقاً لسبوتنك.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قال روحاني في حوار معها: "إذا كانت السعودية مستعدة فإن القضايا العالقة ستكون قابلة للحوار". مضيفا: "لا يوجد مشكلة معقدة لا يمكنحلها بين طهران والرياض واليمن أهم القضايا العالقة".
وتابع الرئيس الإيراني: "ظروف الحوار والتصالح مع السعودية ستكون أفضل بكثير في حال أوقفت عدوانها على اليمن". مضيفاً: "السعودية ارتكبت خطأ كبيرا في حربها على اليمن
وقال روحاني: "على السعودية أن توقف عدوانها على اليمن وتدفع تعويضا عن الخسائر الناجمة عن حربها للشعب اليمني". منوهاً إلى أن "حل الأزمة اليمنية يكون على يد اليمنيين أنفسهم".
وتابع الرئيس الإيراني: "السعودية عالقة في اليمن والشعب اليمني يتعرض لمجازر". مضيفاً أن "السعودية تبدي اهتماما بطريقة إنهاء الحرب على اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: تلقينا رسائل من السعودية عبر عدة دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.