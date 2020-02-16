مباحثات إيرانية أوكرانية حول حادث الطائرة المنكوبة

أجرت إيران وأوكرانيا، اليوم الأحد، جلسة مناقشة حول الطائرة الأوكرانية، التي أسقطتها إيران عن طريق الخطأ، في يناير الماضي، وفقاً لسبوتنك.
وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن أمین المجلس الأعلی للأمن القومي، الأدمیرال علي شمخاني، وسكرتیر مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بحثا حادث سقوط الطائرة الأوکرانیة.
وأشارت الوكالة إلى أن وفداأوکرانيا برئاسة أمین مجلس الأمن والدفاع القومي، ألیكسي دانیلوف، قد زار العاصمة طهران والتقی بالأدمیرال شمخاني.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائیة وحادث سقوط الطائرة الأوکرانیة.
وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، قد أسقطت بصاروخعن طريق الخطأ فجر الـ8 من يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في بداية الشهر الجاري، أن إيران عرضت 80 ألف دولار، تعويضا عن كل ضحية من ضحايا الطائرة المنكوبة، لكن كييف ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.
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