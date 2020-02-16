نصر الله يشير إلى سلاح يؤلم أمريكا

أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إلى سلاح جديد يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لسبوتنك.

وجاءت تصريحات حسن نصر الله في مهرجان ذكرى "قادة الشهادة والبصيرة"، وذكرى أربعين الحاج قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني السابق، والحاج أبو مهدي المهندس، واللذان قتلا في غارة أمريكية

على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير الماضي.

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وأوضح حسن نصر الله، أن السلاح الذي يمكن أن يسبب ألما إلى أمريكا هو مقاطعة البضائع الأمريكية، بدعوى أن نقطة ضعف الأمريكيين هي الأمن والدولار، مشددا على ضرورة اللجوء إلى

عمل جاد في مقاطعة البضائع الأمريكية، أو على الأقل مقاطعة شركات محدّدة.

ونوه الأمين العام لحزب الله إلى أنه يجب إعداد ملفات قانونية توثّق جرائم الولايات المتحدة ومسؤوليها وأدواتها وتقديمها للمحاكم الدولية.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن الولايات المتحدة تلجأ من أجل مصالحها وهيمنتها إلى الوسائل كافة"، مشددا على أنه "بحاجة إلى المقاومة الشاملة على امتداد منطقتنا في مواجهة هذا الوحش الإرهابي".