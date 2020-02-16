أحدث تطورات "كورونا" في الصين

بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين 1,665 شخصاً، اليوم الأحد بعد إعلان وفاة 142 مصاباً، على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة انخفض لليوم الثالث توالياً.

ووفق لجنة الصحة الوطنية تم الابلاغ عن 2,009 حالات جديدة في أرجاء الصين، وهو اليوم الثالث الذي يشهد انخفاضاً بعد تصاعد عدد الاصابات بداية الاسبوع نظراً لتعديل طرق التشخيص.

وكانت هناك 1,843 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة في ديسمبر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الاصابات بلغ 68,500 حالة، ومعظم الوفيات حدثت في هوبي.

وهذا الأسبوع أضافت مقاطعة هوبي التي تقع في وسط الصين 14 ألف إصابة بالفيروس في يوم واحد الى الحصيلة، بعد تغيير المسؤولين هناك طريقة التشخيص لتشمل الى جانب الفحوص المخبرية استخدام الصور المقطعية للرئة.

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وأضافت هذه المراجعة نحو 15 ألف مصاب الى الحصيلة في هوبي الخميس، مع إشارة منظمة الصحة العالمية الى أن حالات إصابة تعود الى اسابيع مضت قد أعيد احتسابها.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس انه طلب من الصين تفاصيل حول كيفية تشخيصها للإصابات.

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وأعلنت فرنسا السبت تسجيل حالة أول وفاة بفيروس كورونا المستجد خارج آسيا، ما يعزز المخاوف من هذا الوباء العالمي.

وقال البنك المركزي الصيني السبت انه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوماً قبل إعادة طرحها للاستخدام مجدداً.