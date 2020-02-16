لافروف: انتصار سوريا على الإرهاب أمر حتمي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن انتصار الجيش السوري على الإرهابيين في محافظة إدلب، آخر معاقل لهم في سوريا، أمر «حتمي».

وأكد لافروف، خلال مؤتمر ميونيخ السنوي الأمني، أن «الانتصار على الإرهاب أمر حتمي».

وأضاف «أعلنت الولايات المتحدة قضاءها على تنظيم داعش لكن الوحش عاد».

ويخوض الجيش السوري، منذ أشهر، معارك طاحنة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث توجد هيئة تحرير الشام الإرهابية وفصائل إرهابية أخرى.

وحقق الجيش السوري، خلال الأسابيع الماضية، تقدماً كبيراً في المحافظة وسيطر على مدن استراتيجية مثل معرة النعمان وسراقب.

وتمكن من بسط السيطرة بالكامل على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة دمشق وحلب أكبر مدينتين سوريتين.

وقد بدأ الجيش عملية إزالة السواتر الترابية والمتاريس عن الطريق.

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