تايوان تسجل أول وفاة بسبب فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في تايوان، الأحد، إن رجلا لقي حتفه بسبب إصابته بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة على الجزيرة منذ تفشي الوباء انطلاقا من البر الصيني.

وأفاد وزير الصحة تشين شيه تشونغ في مؤتمر صحفي، بأن المتوفى رجل في الستينيات من عمره، ولم يسافر للخارج في الآونة الأخيرة وكان مصابا بالسكري والتهاب الكبد”بي”.

وتعد حالة الوفاة هذه الأولى في تايوان، التي رصدت حتى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، حسبما ذكرت “رويترز”.

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وذكرت الصين أنها كشفت عن 2009 حالة جديدة مصابة في البر الرئيسي، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 68500، وفقا للجنة الصحة الوطنية في البلاد.

وأشارت اللجنة في تقرير إلى أن “معدل الوفيات ظل مستقرا عند 142 حالة وفاة جديدة في حين بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في البر الرئيسي حتى الآن 1665، وقد تعافى 9419 شخصا وخرجوا من المستشفيات”.

وبدأ تفشي المرض في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، ومنذ ذلك الحين، امتد الفيروس إلى أكثر من 24 دولة، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية لاتخاذ تدابير وقائية شاملة، بما في ذلك إغلاق مدن يبلغ عدد سكانها أكثر من 60 مليون نسمة.