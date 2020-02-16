كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تستعين بطائرات الدرون لمواجهة "كورونا" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، مساء اليوم الأحد، أنها استعانت بالطائرات الدرون لمواجهة فيروس كورونا الجديد، مستخدمة طائرات مجهزة بتقنية التصوير الحراري يمكن بها اكتشاف المصابين بالحمى في الهواء.

هذا ونشرت وكالة "شينخوا" الصينية مقطعًا مصورًا يرصد طائرة مسيرة في سماء مقاطعة هونان وسط الصين، ترصد درجة حرارة المارة من الجو.

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وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وتلقت لجنة الصحة الوطنية بالصين، معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة)، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".

وارتفع يوم أمس السبت، عدد الوفيات في إقليم هوبي بوسط البلاد 139 شخصا.