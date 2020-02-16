كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تعلن بدأ إخراج مواطنيها من السفينة المنكوبة بـ"كورونا" في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم عملية إخراج المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" قبالة ساحل اليابان، الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 200 على متنها بفيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر توفير مقاعد لقرابة 380 شخصًا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة، وتم وضع السفينة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، عند وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من شهر فبراير الجاري، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى هونج كونج بالفيروس.

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ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكد إصابة 218 منهم بفيروس كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى، وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1665 شخصًا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وتلقت لجنة الصحة الوطنية بالصين، معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة)، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".