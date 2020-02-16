كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يستقبل مستشارة الرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الأحد، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيفانكا ترامب، على هامش حضورها مؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020.

وقدمت إيفانكا ترامب المبادرة العالمية لتنمية وازدهار المرأة، ودعت الحكومة الإماراتية للالتزام بالاستمرار في دعم قضايا تمكين المرأة بالإمارات وبجميع أنحاء المنطقة، وفقًا لما جاء في حساب وزارة الخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

​واستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إيفانكا، في قصر البحر بأبو ظبي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة مستشارة الرئيس الأمريكي، مؤكداً على أن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي، وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

هذا وأعربت إيفانكا ترامب، عن سعادتها بالتواجد في الدولة والمشاركة في مؤتمر المرأة العالمي، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وأشادت في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، بدور الإمارات، في وضعها للمرأة في صلب السياسة الوطنية.

كما أرجعت الفضل في هذا إلى قادة الإمارات، الذين أزاحوا كل العقبات التي تواجه المرأة الإماراتية، وهذا التطور كما قالت كبير ومبهر في الإمارات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكشفت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 2,6 مليار دولار هو حجم الأموال التي تحققت، منذ إطلاق برنامج التوازن وتمكين المرأة الذي تقوده، مضيفة "منذ تأسيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ساهمت الإمارات بتمويل 2,6 مليار دولار في 100 ألف عمل خاص للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ووصلت إيفانكا ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس السبت؛ لحضور المؤتمر العالمي للمرأة في دبي، وزارت متحف اللوفر وجامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.