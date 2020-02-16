عاجل.. الصحة الإماراتية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد المعروف باسم (COVID-19)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام".

هذا وتعود الإصابة الجديدة بالفيروس إلى مواطن من الجنسية الصينية (37 عاماً)، وحالته الصحية مستقرة وتم رصدها من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وقد ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل، وفقًا للسلطات الصينية.

وتلقت لجنة الصحة الوطنية بالصين، معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة)، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".