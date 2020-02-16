كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: اختيار وزيرة الصحة الفرنسية للترشيح لمنصب عمدة باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مقرب من الحزب الفرنسي الحاكم، مساء اليوم الأحد، بأن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون سيختار وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين؛ لخوض انتخابات باريس عقب انسحاب المرشح السابق بسبب فضيحة جنسية".

وقال المصدر، لـ"رويترز": "أعلنت نفسها مرشحة، وستجتمع هيئاتنا المختلفة لإبداء الرأي الذي أعتقد أنه سيكون إيجابيا".

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وتعرض ماكرون إلى انتكاسة يوم الجمعة الماضي، عندما انسحب أحد أقرب مساعديه بنجامين غريفو من السباق، بعد أن زعم أنه أرسل صورًا جنسية إلى امرأة ليست زوجته.

وأثار مقطع فيديو جنسي لمرشح عمدة باريس بنيامين غريفو، المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غضبًا واسعًا لدى الأطياف السياسية في فرنسا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن هناك عددًا كبيرًا من المنافسين في مختلف الأطياف السياسية، عبروا عن انزعاجهم من تلك الحملة التي تمت ضد غريفو، بعد تسرب مقاطع فيديو جنسية له على الإنترنت وأدت لانسحابه من السباق على منصب عمدة باريس.