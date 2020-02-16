كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سانا": الجيش السوري يتمكن من إحباط هجومًا على مصفاة حمص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الجيش السوري، االيوم الأحد، من إحباط محاولة "اعتداء إرهابية" عبر 5 طائرات مسيرة إلكترونيا على مصفاة حمص، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن وحدة من الجيش السوري استطاعت تعطيل وإنزال 5 طائرات مسيرة إلكترونيًا كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.

وأضاف المراسل: أن "مصفاة حمص ومحطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا تعرضت في يوم 4 فبراير الجاري لاعتداءات إرهابية بقذائف من طائرات مسيرة، أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية".

هذا وهاجم متشددون في أواخر شهر يناير الماضي، مصفاة بانياس السورية الواقعة بالقرب من ساحل البحر المتوسط؛ حيث أرسلوا غواصين لزراعة متفجرات في خطوط الأنابيب تحت الماء، حسب ما نقلت وكالة النفط السورية.