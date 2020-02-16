كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمكة ألمانية تؤيد قرار اعتقال 12 شخصًا للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الأحد، أنها أيدت قرارًا أصدره الادعاء الاتحادي باعتقال 12 شخصًا؛ للاشتباه بضلوعهم في مؤامرة لليمين المتطرف للإطاحة بالنظام السياسي في البلاد، عن طريق تنفيذ هجمات تستهدف ساسة وطالبي لجوء.

وقال الادعاء الاتحادي: إن "المشتبه بهم كانوا يخططون لمهاجمة ساسة وطالبي لجوء ومسلمين، وإن المحكمة الاتحادية أمرت، يوم أمس السبت، بحبسهم على ذمة التحقيق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

هذا وأطلق المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، على جماعتهم اسم "دير هارت كيرن" أو (النواة الصلبة)، حسبما ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، لافتة إلى أنهم ألقي القبض عليهم في ست ولايات مختلفة.

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وأظهرت لقطات لتلفزيون "رويترز"، المشتبه بهم وقد لف بعضهم أغطية على رؤوسهم خلال اقتياد أفراد الشرطة، الذين ارتدوا أقنعة ودروعًا إلى المحكمة الاتحادية في كارلسروه؛ لحضور جلسة نظر قرار الادعاء باعتقالهم، يوم أمس السبت.

وقالت الصحيفة: إن "المحققين عثروا خلال المداهمات التي نفذوها لاعتقال المشتبه بهم على مخازن بها مواد يمكن استعمالها في إنتاج قنابل محلية الصنع".

هذا وتم إلقاء القبض عليهم، يوم الجمعة الماضي، ومن بينهم أربعة يشتبه بأنهم شكلوا منظمة إرهابية يمينية في شهر سبتمبر الماضي، ويشتبه بأن الباقين قدموا للأربعة دعما ماليا.