كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بن عطية: الإصلاح اليمني سلم الحوثي مواقع هامة بالجوف لاستخدامها في قصف السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم عضو الجمعية الوطنية الجنوبية اليمنية وضاح بن عطية، حزب الإصلاح، واتهمه بتسليم محافظة الجوف لمليشيا الحوثي الإرهابية الإنقلابية.

وقال بن عطية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بعد بيع الاخواني أمين العكيمي الجوف للحوثيين، قوات سعودية تشارك مع المقاومة لاسترجاع بعض المناطق الهامة.

وتابع: حزب الإصلاح سلم للحوثيين مواقع هامة لكي يستخدمها لإطلاق الصواريخ على أرض الحرمين.