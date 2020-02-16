كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرشيد: الإخوان يسعون لإضعاف المقاومة في الجنوب اليمني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر رئيس مدارك للاستشارات السياسية والاستراتيجية أنور الرشيد، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى إلى إضعاف المقاومة التي يواجهها في المحافظات الجنوبية، وذلك من أجل الهيمنة على الجنوب وإسقاط الخط الدفاعي اليمني الأخير ضد الإرهاب.

وتحدث الرشيد خلال مداخلة على قناة "الغد المشرق"، أن "الإصلاح مارس العديد من السياسات، التي إستهدفت الجنوب منها إستمرار إنقطاع المياه والكهرباء وعدم صرف المرتبات حتى بعد توقيع إتفاق الرياض".

كما أكد على أن الإصلاح يستخدم الشرعية كغطاء للإستمرار في تنفيذ السياسات، التي تهدف إلى إعادة الهيمنة على الجنوب.