أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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أخبار عاجلة الآن || زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة "قشم" الإيرانية
ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزيرة "قشم" الإيرانية في الخليج، حسبما ذكرت قناة العربية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في تايوان
أفادت وكالة سبوتنيك، نقلًا عن وزارة الصحة في تايوان، بوفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، كان قد أصيب بالعدوى في الصين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الوطني الليبي يستعد لمعركة الحسم في طرابلس
يعيد الجيش الوطني الليبي انتشاره في عدد من مدن وقرى غرب البلاد، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".