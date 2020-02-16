أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 16/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزيرة "قشم" الإيرانية في الخليج، حسبما ذكرت قناة العربية.

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