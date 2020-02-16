كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يستعد لمعركة الحسم في طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيد الجيش الوطني الليبي انتشاره في عدد من مدن وقرى غرب البلاد، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

وجه آمر المنطقة العسكرية الزاوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الله نور الدين الهمالي، وجه تعليمات هامة للوحدات العسكرية بمدينة "العجيلات" غرب طرابلس، بضرورة إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، وفقاً لصحيفة "العنوان" الليبية.

Advertisements

وأكدت قاعدة "الوطية" الجوية القريبة للحدود التونسية، على جاهزية سلاح الجو الليبي لتنفيذ الأوامر الصادرة لاستهداف الميليشيات في طرابلس، مع استمرار تركيا في نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ميليشيات الوفاق؛ للوقوف في وجه الجيش الليبي ومحاولته تطهير ليبيا من الإرهاب والمسلحين.

هذا ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، إزاء التطورات في الداخل الليبي؛ حيث أكدت تحول ليبيا لأكبر مخزون سلاح غير مراقب في العالم وأبدى التقرير الأممي تخوفاً من كمية الأسلحة الكبيرة والمقدرة بما بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.