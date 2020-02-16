كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: بإمكان إيران عكس الخروقات النووية إذا تصرفت أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني (MSC)، إن "إيران ستكون مستعدة للعودة إلى الوراء نحو الاتفاق النووي لعام 2015 (JCPOA)، إذا كانت أوروبا توفر فوائد اقتصادية ذات معنى".

والتقى ظريف بأعضاء المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) في ميونخ؛ حيث ناقشوا الاتفاق النووي، والتزامات أوروبا بموجب الاتفاق، والقضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن إيران مستعدة للعودة من تخفيض التزاماتها النووية إذا التزمت أوروبا بالتزاماتها واتخذت خطوات عملية في هذا المجال.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني نظيره الأوكراني فاديم بريستايكو، يوم أمس السبت، واستعرض القضايا التي تتعلق بتحطم الطائرة الأوكرانية في طهران التي أودت بحياة جميع الركاب على متن الطائرة في يناير 3.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان استمرار التعاون في التحقيق في الكارثة، وتناولت الجهود المبذولة للحد من معاناة الضحايا، وفقا لـ "نيوز انترناشونال".

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وأسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية عن غير قصد طائرة بوينغ 737 تابعة لأوكرانيا بالقرب من طهران، بعد أن تم إقلاعها، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 167.

وأجرى ظريف في وقت سابق محادثات مع رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ونظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبانيا.

واعترف وزير الخارجية أيضًا بأن إيران لم تكن قادرة على استخراج المعلومات من الصندوق الأسود من الطائرة الأوكرانية، ولكنه قال إن طهران لن تسلم الصندوق إلى الحكومات الأجنبية.

وصرح ظريف، خلال حديثه مع مقابلة مع شبكة إن بي سي، بأنه بموجب قواعد الطيران الدولي، يحق لإيران قيادة التحقيق في إسقاط الطائرة.

ولكنه قال إن طهران تحتاج إلى برامج وكابلات وخبرات إضافية من الولايات المتحدة أو دول غربية أخرى حتى تتمكن من فك شفرة المعلومات الموجودة في الصندوق الأسود.