كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تقوم بإجلاء 35 مواطنا من سفينة سياحية في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيطاليا، اليوم الأحد، إنها ستقوم بإجلاء مواطنين من سفينة سياحية محتجزة بالحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد العثور على 355 شخصًا مصابًا بالفيروس، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على موقع تويتر، اليوم الأحد "قررنا أمس إرسال رحلة لإعادة 35 إيطاليًا إلى الوطن".

تم حجز "دايموند برينسز"، السفينة السياحية المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل وصل في هونغ كونغ قبل سفره إلى اليابان بالفيروس، وكان على متنها نحو 3700 راكب وافراد الطاقم.

كما قالت الولايات المتحدة وهونج كونج إنهما سيرسلان رحلات لجلب رعايهما من السفينة.

