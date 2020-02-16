حادث سير مميت..طفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت عجلات سيارة!

توفيت، اليوم الأحد، في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، طفلة متأثرة بإصابتها البليغة، بعدما دهستها سيارة خفيفة، على مستوى جماعة آيت عمارت.

وكشفت المعلومات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الطفلة، البالغة من العمر 6 سنوات، نقلت، أمس السبت، إلى المستشفى، بعد تعرضها لحادثة سير خطيرة على مستوى الجماعة المذكورة، حينما كانت تهم بقطع الطريق وحدها في غفلة من أحد أفراد أسرتها.

وتعرضت الطفلة لدهس بواسطة سيارة خفيفة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة على مستوى رأسها أدخلتها في غيبوبة.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد باشرت إجراءاتها القانونية اللازمة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادثة.