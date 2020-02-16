توفيت، اليوم الأحد، في مستشفى محمد الخامس في الحسيمة، طفلة متأثرة بإصابتها البليغة، بعدما دهستها سيارة خفيفة، على مستوى جماعة آيت عمارت.
وكشفت المعلومات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الطفلة، البالغة من العمر 6 سنوات، نقلت، أمس السبت، إلى المستشفى، بعد تعرضها لحادثة سير خطيرة على مستوى الجماعة المذكورة، حينما كانت تهم بقطع الطريق وحدها في غفلة من أحد أفراد أسرتها.
وتعرضت الطفلة لدهس بواسطة سيارة خفيفة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة على مستوى رأسها أدخلتها في غيبوبة.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد باشرت إجراءاتها القانونية اللازمة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير مميت..طفلة تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت عجلات سيارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.