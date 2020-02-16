البحرية الملكية توقف زورقا على متنه مهاجرين في سواحل الحسيمة

تمكنت وحدة تابعة للبحرية الملكية، اليوم الأحد، في الحسيمة، من توقيف زورق مطاطي على متنه مرشحين للهجرة، غير النظامية، انطلق من شاطئ سيدي عابد في اتجاه إسبانيا.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أنه تم اعتراض سبيل الزورق، حوالي الساعة السادسة صباحا اليوم، في عرض المتوسط، بعد توصل وحدة تابعة للبحرية الملكية بمعلومات تفيد انطلاقه من سواحل شاطئ سيدي عابد، وعلى متنه 12 مرشحا للهجرة غير النظامية، و4 براميل معبأة بالبنزين.

وجرى تسليم المرشحين للهجرة إلى عناصر الدرك الملكي، للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.