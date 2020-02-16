صواريخ “تُمطر” فوق قاعدة التحالف الدولي في بغداد..انفجارات هزت القاعدة

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تعرض قاعدة تضم قوات أمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد لقصف صاروخي.

وقال المتحدث باسم التحالف مايلز كاغينز في تغريدة على تويتر، إن قاعدة “يونيون 3” أصيبت فجر اليوم الأحد، بصواريخ صغيرة، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن عدة انفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي هزت القاعدة، ولم يُوضح ما إذا كان الهجوم، الذي يأتي وسط تهديد فصائل مسلحة عراقية بالرد على اغتيال القائد في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قد خلف خسائر.

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ومن جهتها، ذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية أن ثلاثة صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء، والتي توجد فيها السفارة الأمريكية وقاعدة للتحالف، فيما سقط صاروخ رابع بعيدا عن القاعدة التي توجد فيها قوات التحالف الدولي.

وأُطلقت الصواريخ على القاعدة، في وقت أعلن فيه قيادي في حركة النجباء، فصيل محسوب على الحشد الشعبي، عن بدء العد التنازلي لشن هجمات على القوات الأمريكية في البلاد.

وتعرضت عدة قواعد عسكرية تضم جنوداً أمريكيين في العراق لهجمات صاروخية لم تسفر عن ضحايا، وذلك منذ اغتيال المهندس نائب قائد الحشد الشعبي إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بواسطة غارة أمريكية، في الثالث من يناير الماضي.