الإمارات تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

الأحد 16 فبراير 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل إصابة جديدة بكورونا، الأحد، لصيني، موضحة أن حالته مستقرة.



وكانت "الصحة الإماراتية" أعلنت السبت شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.

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وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاما" وتعافيها التام من أعراض المرض.

وقالت الوزارة، اليوم، إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر "41 "عاما وابنه "8 سنوات"، وتقدم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة في الدولة ولوزارة الصحة ووقاية المجتمع للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخلوهما إلى المستشفى وحتى تعافيهما التام من المرض وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.