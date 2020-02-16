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البحسني يرعى اتفاقية لمشروع بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة حضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 16 فبراير 2020

رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اتفاقية توقيع مشروع بناء المرحلة الثانية لكلية الشرطة حضرموت، بتكلفة إجمالية بلغت مليون وسبعمائة وأربعة واربعون الف ومائه وواحد وثلاثون دولار.

 

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ونصت الإتفاقية التي وقعها رئيس شعبة الأشغال العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية  العميد ركن مهندس حسين سعيد جازع والمدير العام لمجموعة فوتوكاد للهندسة والمقاولات والأعمال الاستشارية وخدمات حقول النفط المهندس هاني محمد بفلح، على تنفيذ كافة أعمال المرحلة الثانية من مباني كلية الشرطة بحضرموت بحسب المواصفات الفنية والشروط المرجعية العامة وجداول الكميات، خلال فترة 12 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع وبدون تأخير أو توقف أو إنقطاع غير مبرر.

 

ويتضمن مشروع المرحلة الثانية لبناء مباني كلية الشرطة تشييد المبنى الأكاديمي الذي يضم قاعة محاضرات مدرجة و16 صف دراسي و14 مختبرا و8 مكاتب وملحقات ومرافق خدمية، وكذا بناء مبنى الإدارة الذي يضم مكاتب إدارة الكلية والأقسام التابعة لها وقاعة إجتماعات كبيرة، إلى جانب بناء مبنين لسكن الطلبة وكل مبنى يتكون من 3 أدوار.

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