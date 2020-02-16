البحسني يطلع على الخطط الصحية لمجابهة الأوبئة والتوعية بمخاطرها والوقاية منها

الأحد 16 فبراير 2020

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على خطط الجهات الصحية بالمحافظة لمجابهة الأوبئة المختلفة والتوعية بمخاطرها وكيفية الوقاية منها.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه صباح اليوم مع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، شدد خلاله المحافظ على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمجابهة أي تأثيرات محتملة للأوبئة، وتكثيف الجهود التوعية والرسائل الصحية الهادفة لنشر ثقافة الوقاية وتجنب الإصابة بالأمراض، داعيا جميع الجهات المختصة بالمحافظة للتعاون مع كل الجهود التي تبذلها الجهات الصحية والعمل على انجاحها.

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من جانبه اوضح الدكتور الجريري بأن محافظة حضرموت تتركز فيها حاليا كل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي يمر عبرها كل أبناء الوطن خصوصا مطار سيئون الدولي وميناء منفذ الوديعة البري، الأمر الذي يشكل احتمالية وصول بعض الحالات إلى حضرموت.

وأشار مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة إلى أن الجهات الصحية بحضرموت قد شكلت لجنة علياء برئاسة المحافظ لتنسيق العمل بين الجهات ذات العلاقة من خلال تعزيز عمل السلطات الصحية بالمنافذ المختلفة وبالشراكة مع الجهات المعنية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية المطلوبة واللازمة، كما شكلت فريقا صحيا من أجل القيام بمهام النزولات الميدانية للكشف عن أي حالة يشتبه الإصابة بها، وزيادة التوعية بطرق انتقال الأمراض المعدية وآلية تجنبها والوقاية منها بين المواطنين.