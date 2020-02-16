شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيرس" يدعو الهند إلى احترام حقوق الإنسان في كشمير والان نبدء بالتفاصيل

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الحكومة الهندية باحترام حقوق الإنسان في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر حول التنمية المستدامة وتغير المناخ الذي نظمته الحكومة الباكستانية اليوم في إسلام آباد، أن الأمم المتحدة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مؤكداً استعداده لأداء دور للمساعدة في حل النزاع الكشميري بين باكستان والهند، مشيرا إلى أنه قام ببذل جهود جادة لاستئناف الحوار بين البلدين.

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ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة مواجهة التحديات والتهديدات الناجمة عن تغير المناخ، موضحاً أنها مسؤولية مشتركة لجميع الشركاء العالميين.

وأكد غوتيرس الحاجة إلى تكثيف الإجراءات لتحقيق أهداف تغير المناخ والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أهداف السلام والازدهار العالمي مرتبطة بتخفيف حدة الفقر وعدم المساواة والجوع.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في باكستان.