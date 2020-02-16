وزيرة تترشح لبلدية باريس إثر "صاعقة" الفيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيسس بوزان، الأحد، ترشحها لرئاسة بلدية باريس عن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بدلا من بنجامان جريفو الذي قرر الانسحاب.

وقالت بوزان التي اختارها حزب "الجمهورية إلى الأمام" وستغادر الحكومة، لوكالة فرانس برس: "سأفوز في هذه الانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل".

كان المرشح المدعوم من الرئيس الفرنسي لرئاسة بلدية باريس بنجامان جريفو سحب ترشيحه الجمعة بعد نشر مقطع فيديو له طابع جنسي، ما كان له وقع الصاعقة في المعركة المحتدمة من أجل رئاسة بلدية العاصمة الفرنسية.

والفوز بمنصب رئاسة بلدية باريس الذي يشغله حالياً الاشتراكيون، كان دائما الهدف الرئيسي للأغلبية الرئاسية في الانتخابات البلدية التي تجري الشهر المقبل.