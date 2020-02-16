- 1/2
- 2/2
وكالاتالأحد 2020/2/16 07:44 م بتوقيت أبوظبي
علي بونجو رئيس الجابون
رفض المدعي العام بالجابون شكوى تقدمت بها منظمات ناشطة في المجتمع المدني، ضد نورالدين بونجو فالانتين، نجل الرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا بتهمة الفساد.
وقرر المدعي العام لدى الجمهورية أندري باتريك روبونا إغلاق الملف دون متابعة، لعدم تضمنه أدلة كافية للإثبات والإدانة، وذلك بعد استماعه للطرفين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام.
واعتبرت المنظمات التي تقدمت بالشكوى، أنه تم توقيف سيارة قيمتها المالية عدة مليارات دولار تابعة لنجل الرئيس، كما ادعت امتلاكه فندقا وعدة شركات وأسهما في شركات أخرى.
وقال المدعي العام إن مجلس الوزراء أكد أن الشركة التي تم ذكرها في الشكوى مملوكة بالكامل للدولة وأن فندق نوماد مملوك لشخص آخر.
في المقابل قال جان ريمي ياما، أحد رافعي الدعوى، إنه لم تحصل المواجهة المطلوبة بين الشهود وقوات الدرك التي كانت بمكان الحادث في ريو، حيث تم توقيف سيارة تحمل الكثير من المال تابعة لنور الدين بونغو.
وأضاف جان ريمي، في تصريح له، أنه فيما يتعلق بغسيل الأموال، لا يمكن إكمال التحقيق في 10 أيام، فهذا غير ممكن، كما لم يصدر حكم بإخلاء نورالدين، فالادعاء يقول ببساطة إنه ليست لديه أدلة كافية لعرض هذه القضية على القاضي.
وعين الرئيس الجابوني في ديسمبر/ كانون أول 2019 نجله الأكبر نورالدين بونجو بمنصب منسق عام للشؤون الرئاسية، وذلك في مرسوم صادر عن اجتماع للحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام بالجابون يغلق ملفا يتهم نجل الرئيس بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.