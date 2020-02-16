اخبار العالم

إيطاليا تجلي 35 من مواطنيها من على متن سفينة سياحية في ميناء ياباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سفينة دايموند برنسيس السياحية في يوكوهاما يوم 16 فبراير 2020

قالت إيطاليا يوم الأحد إنها ستجلي مواطنين من سفينة سياحية ظهر بها عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد وهي موضوعة تحت الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بعد إصابة 355 شخصا بالمرض على متنها.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو على تويتر يوم الأحد ”قررنا أمس إرسال طائرة لإعادة هؤلاء الإيطاليين الخمس وثلاثين لبلادهم“.

وفُرض الحجر الصحي على السفينة السياحية دايموند برنسيس، المملوكة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير شباط بعد تشخيص إصابة رجل نزل منها في هونج كونج بالفيروس قبل توجهها إلى اليابان.

Advertisements

ويوجد على متنها نحو 3700 شخص من الركاب وأفراد الطاقم.

وقالت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا إنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تجلي 35 من مواطنيها من على متن سفينة سياحية في ميناء ياباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا