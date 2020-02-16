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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 57 مصابًا بـ «كورونا» وحالة وفاة في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
ارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" في هونج كونج إلى 57 حالة من بينهم حالة وفاة.
وأوضحت سلطات المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج، اليوم، أنه تم تأكيد حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد إظهار اختباراته الطبية نتائج إجابية.
وأضافت، أن الإصابة الجديدة لشخص (يبلغ من العمر 54 عامًا) ولم تظهر عليه في بادئ الأمر أعراض الفيروس غير أنه تم تأكيد إصابته بالفيروس في وقت لاحق بعد خضوعه لاختبار ثاني، لافتة إلى أنه لم يكن على اتصال بمرضى الحالات الخطيرة.
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