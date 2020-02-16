وزير الداخلية التركي: الإمارات تسعى لزرع الفتنة والإضرار ببلادنا

اتهم وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، "دولة ​الإمارات العربية​ بالسعي لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر ببلاده"، مشدداً على ان "​تركيا​ جادة في محاربة ​الإرهاب​، وإنها رحلت 8 آلاف من منتسبي التنظيم الإرهابي داعش"، لافتاً الى "عدم السماح ب​العنصرية​ ضد أحد في بلادنا، وهناك حوادث فردية، ومن يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية".

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