بارزاني وظريف يؤكدان أهمية التهدئة ونزع التوتر بالمنطقة

استعرض رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، آخر التطورات على "الساحة العراقية والمنطقة بصورة عامة، وتم التأكيد على أهمية التهدئة وضرورة تخفيف حدة التوترات"، مشددين على "ضرورة التهدئة، والتخفيف من حدة التوتر في المنطقة".
ولفت المجتمعون على "أهمية إرساء علاقات جيدة مبنية على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وأن الاجتماع تناول التحديات التي تواجه الأمن في المنطقة".
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