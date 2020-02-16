وزير الخارجية الإماراتي يحث مع إيفانكا ترامب عدد من القضايا

استقبل وزير الخارجية ​الإمارات​ي عبد الله بن زايد، ابنة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشارته ​إيفانكا ترامب​، المشاركة في "منتدى ​المرأة​ العالمي - دبي 2020، حيث جرى البحث بعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات و​الولايات المتحدة​، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدوره أكد بن زايد أن "الإمارات والولايات المتحدة تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي، فضلا عن وجود حرص مستمر على تعزيز تلك العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".