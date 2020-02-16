مجلس الدوما الروسي: نتمسك بالتسوية السلمية للأزمة الليبية

أعرب نائب رئيس ​لجنة الدفاع​ في ​مجلس الدوما الروسي​ ​يوري شفيتكين​، عن "تمسك ​روسيا​ بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، والالتزام بمبادئ التفاوض الليبي"، مشيراً الى ان "روسيا من المؤيدين للحل السياسي لتسوية ​الأزمة​ في تلك المنطقة، وطبعا نحن لا ننتهك بأي شكل من الأشكال المبادئ التي تحققت في عملية التفاوض، وحتما لا يزال من الضروري مواصلة العمل في هذا المجال، ونحن نشجب جميع الذين ينتهزون هذه الفرصة، ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة".

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